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Сумма отступных за вратаря Облака возрастет до 250 млн евро

"Атлетико" планирует увеличить сумму отступных за вратаря сборной Словении Яна Облака.

Как передает Marca, руководство "матрасников" готово предложить голкиперу новый пятилетний контракт. Зарплата Облака увеличится вдвое, а сумма отступных возрастет со €100 млн до €250 млн.

В сезоне-2015/16 словенец установил рекорд испанской лиги по пропущенным голам, пропустив всего 18 мячей в 38 матчах.

"Газета.ру"
Теги: Облак Атлетико
Сегодня, 10:26
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