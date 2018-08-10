Леонид Слуцкий: "Витессу" не хватило форварда с "инстинктом убийцы"

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от "Базеля" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (0:1)."Очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. "Витесс" контролировал игру и был лучшей командой на поле. Создали множество моментов, но нам не хватило форварда с "инстинктом убийцы". Имея столько шансов, команда была обязана забивать.Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме. Думаю, нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счет 1:0 — великолепный результат для гостей", — цитирует Слуцкого FOX Sports.