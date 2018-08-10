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Леонид Слуцкий: "Витессу" не хватило форварда с "инстинктом убийцы"

Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от "Базеля" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (0:1).

"Очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. "Витесс" контролировал игру и был лучшей командой на поле. Создали множество моментов, но нам не хватило форварда с "инстинктом убийцы". Имея столько шансов, команда была обязана забивать.

Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме. Думаю, нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счет 1:0 — великолепный результат для гостей", — цитирует Слуцкого FOX Sports.

"Газета.ру"
Теги: Слуцкий Витесс
Сегодня, 13:44
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№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 14:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Там тактика долбани на негра не прокатывает
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:55) #
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  •  (2)

Масло масляное,кому такой форвард не нужен!
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 13:49) #
  • -1
  •  (3)

Заболотного покупай
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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