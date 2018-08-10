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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Леонид Слуцкий: "Витессу" не хватило форварда с "инстинктом убийцы"
Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от "Базеля" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы (0:1).
"Очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. "Витесс" контролировал игру и был лучшей командой на поле. Создали множество моментов, но нам не хватило форварда с "инстинктом убийцы". Имея столько шансов, команда была обязана забивать.
Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме. Думаю, нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счет 1:0 — великолепный результат для гостей", — цитирует Слуцкого FOX Sports.
"Газета.ру"
"Очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. "Витесс" контролировал игру и был лучшей командой на поле. Создали множество моментов, но нам не хватило форварда с "инстинктом убийцы". Имея столько шансов, команда была обязана забивать.
Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме. Думаю, нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счет 1:0 — великолепный результат для гостей", — цитирует Слуцкого FOX Sports.
"Газета.ру"
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