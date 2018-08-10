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Унаи Эмери: "Арсенал" будет владеть мячом, контролировать игру

Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, чего ждет от нового сезона Английской премьер-лиги.

"Наш стиль игры заключается в том, чтобы владеть мячом, контролировать ход игры. Мы будем стремиться играть агрессивно впереди.

В плане игры в обороне важно правильно организовать защиту, быстро переходить в атаку. Но над этими компонентами нам еще необходимо работать. О них легче говорить, чем делать их на поле. Но сейчас я рад видеть прогресс наших игроков.

Нам нужны две позиции: классные игроки и организация. Мы можем стать сильнее, побеждать, играя в наш футбол. Повторюсь, правильная организация и игра.

Я хочу, чтобы было командное мышление. Когда мы атакуем, наш голкипер должен понимать, что все начинается с него. Когда мы обороняемся, наши защитники должны думать, как они могут помочь голкиперу. Для меня это очень важно", — передает слова испанца Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Эмери Арсенал
Сегодня, 14:06
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№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 14:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Когда мы атакуем, наш голкипер должен понимать, что все начинается с него. Когда мы обороняемся, наши защитники должны думать, как они могут помочь голкиперу. Для меня это очень важно

Ндя...
Кому вообще в голову пришла мысль это чудо природы прикупить..


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