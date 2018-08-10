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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Унаи Эмери: "Арсенал" будет владеть мячом, контролировать игру
Главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, чего ждет от нового сезона Английской премьер-лиги.
"Наш стиль игры заключается в том, чтобы владеть мячом, контролировать ход игры. Мы будем стремиться играть агрессивно впереди.
В плане игры в обороне важно правильно организовать защиту, быстро переходить в атаку. Но над этими компонентами нам еще необходимо работать. О них легче говорить, чем делать их на поле. Но сейчас я рад видеть прогресс наших игроков.
Нам нужны две позиции: классные игроки и организация. Мы можем стать сильнее, побеждать, играя в наш футбол. Повторюсь, правильная организация и игра.
Я хочу, чтобы было командное мышление. Когда мы атакуем, наш голкипер должен понимать, что все начинается с него. Когда мы обороняемся, наши защитники должны думать, как они могут помочь голкиперу. Для меня это очень важно", — передает слова испанца Sky Sports.
"Газета.ру"
"Наш стиль игры заключается в том, чтобы владеть мячом, контролировать ход игры. Мы будем стремиться играть агрессивно впереди.
В плане игры в обороне важно правильно организовать защиту, быстро переходить в атаку. Но над этими компонентами нам еще необходимо работать. О них легче говорить, чем делать их на поле. Но сейчас я рад видеть прогресс наших игроков.
Нам нужны две позиции: классные игроки и организация. Мы можем стать сильнее, побеждать, играя в наш футбол. Повторюсь, правильная организация и игра.
Я хочу, чтобы было командное мышление. Когда мы атакуем, наш голкипер должен понимать, что все начинается с него. Когда мы обороняемся, наши защитники должны думать, как они могут помочь голкиперу. Для меня это очень важно", — передает слова испанца Sky Sports.
"Газета.ру"
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