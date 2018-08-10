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Чемпионский «Ливерпуль», пассивные «МЮ» «шпоры», вратарское безумие, богатые середняки. Главные трансферы АПЛ
Забудьте про безумный трансферный дедлайн вечером 31 августа: английская премьер-лига захлопнула окно переходов и теперь работает только на выход. А поскольку сегодня стартует самый популярный национальный чемпионат в мире, время подвести итоги укороченного трансферного периода.
Руководство английской премьер-лиги решило, что пора заканчивать с ситуациями, когда игрок начинает сезон в одной команде, а через пару недель играет против неё, находится в подвешенном состоянии и не даёт клубу нормально подготовиться к старту сезона. Теперь, если условный «Реал» в день старта АПЛ захочет забрать не менее условного Куртуа, то совсем условный «Челси» не сможет заменить его вполне конкретным Кепой хоть за 80 миллионов, хоть за 800.
Таким образом, английская лига оказывается в проигрыше по сравнению с конкурентами, но финансовая подушка это нивелирует. Жозе Моуринью предупреждал о возможных атаках других лиг, да и сейчас наверняка следит за ситуацией вокруг Погба, но реально увести значимого игрока из АПЛ сейчас могут только «Барселона» и «Реал».
Решение АПЛ уже подхватила Италия, но Серия А стартует позже, так что окно там закроется 19 августа. Для России это едва ли применимо, всё-таки мы стартуем слишком рано. Хотя больше месяца играть в неопределённости, ожидании новичков или, наоборот, уходов лидеров – тоже не дело.
Тем не менее, англичане закрыли трансферное окно за сутки до первого матча: сегодня в 22 часа по московскому времени сезон откроют «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Никто никого уже не пополнит, так что самое время оценить пополнения клубов.
«МЮ» и «Тоттенхэму» не сказали о переносе дэдлайна?
После ухода Сэра Алекса Фергюсона, дай Бог ему здоровья, «Манчестер Юнайтед» превратился в бесполезный денежный мешок. Меняются тренеры, тратятся деньги, но на команду из года в год больно смотреть. Перед третьим сезоном Моуринью, который обычно становится последним для португальца, ему купили только Фреда (60 млн из «Шахтёра») и Далота (22 из «Порту»). Причём 19-летний правый защитник взят скорее на перспективу как замена Валенсии. Годин, конечно, даже не стал думать над предложением проблемного клуба.
Моуринью не перестаёт ныть по поводу пассивности Эда Вудворда, задерживающихся в отпуске участников чемпионата мира и считается первым кандидатом на отставку. Действия руководства «МЮ», уставшего тратить на Жозе и получать на выходе бестолковый автобус, были бы логичными, если бы не весеннее продление контракта с тренером. Сейчас все ждут от Моуринью провала, но у него есть свеженький контракт, с которым клуб, как кажется сейчас, неимоверно сглупил. Уж если сливать Жозе отсутствием трансферов, то без нового соглашения.
Пассивность «Тоттенхэма» же вовсе уникальна. Это единственный клуб за последние 15 лет, который не приобрёл вообще никого. При этом никто и не ушёл, только Тео Янссен вернулся из аренды. Но песенку про то, что «Тоттенхэму» важнее сохранить всех лидеров и тренера, чем усилиться, мы уже слышали. В прошлом году она завершилась попаданием в Лигу чемпионов, неплохой битвой с «Ювентусом», но снова без трофеев и топ-достижений. В грядущем сезоне все снова будут хвалить Почеттино, Харри Кейн будет класть голы пачками, Кристиан Эриксен восхитит своими передачами и ударами, но предпосылок к движению вверх не видно.
«Ливерпуль» готов к борьбе за титул?
Юрген Клопп – кубковый тренер, что в очередной раз доказал в прошлом сезоне. Но ведь было дело, и в Бундеслиге он бил «Баварию» со своей «Боруссией». Поэтому перед новым сезоном «мерсисайдцы», ни разу не выигрывавшие именно премьер-лигу, могут ставить самые высокие цели.
Теперь магическое трио не должно сильно деградировать при неизбежном выпадении одного игрока. Шердан Шакири куплен у вылетевшего «Стока» всего за 15 миллионов отступных, но способен зажечь, когда у Мане наступит спад. Сами посмотрите.
На фоне огненного атакующего трио полузащита смотрелась бледно, но Фабиньо (45 млн, «Монако») и Наби Кейта (60 млн, «Лейпциг») точно способны контролировать ситуацию в центре поля. Но, возможно, ещё важнее, что теперь у «Ливерпуля» есть вратарь, который способен отбивать мячи. Глядя на трансфер «Челси», покупка вратаря сборной Бразилии Алиссона за 62 миллиона выглядит выгодной сделкой.
Бастующие добиваются своего
В футболе крутятся огромные деньги, всё зафиксировано в контрактах, но игроки продолжают выкручивать клубам руки. Самая громкая история – забастовка Тибо Куртуа, который после успешного ЧМ сумел настроить против себя, кажется, всех. За год до окончания контракта бельгиец затребовал трансфер в «Реал» и отказался появляться на тренировках. В итоге «Челси» в условиях цейтнота срочно вывалил 80 миллионов за Кепу и решил вратарскую проблему (а может и не решил, баск пока загадка) неимоверной ценой. Куртуа же отправился в «Реал» и уже поцеловал эмблему новой команды, которую раньше, играя за «Атлетико», материл. Болельщики «Реала» за Кейлора Наваса, выигравшего для команды три лиги чемпионов подряд. А ведь ещё всем очень нравится 19-летний украинец Лунин.
С другой стороны, набравший трофеев нахаляву финалист чемпионата мира Матео Ковачич понял, что без Роналду сидеть на скамейке и получать титулы будет проблематично, поэтому также затребовал трансфера. Удивительно, но лавочник не появлялся на тренировках и ставил свои условия, в итоге став частью 36-миллионной сделки по Куртуа.
Рияд Марез «забил» на тренировки в составе «Лестера» ещё зимой, когда намеревался перебраться к будущим чемпионам. «Лисы» лидера не отпустили, а он в отместку даже после закрытия окна в отместку не ходил на тренировки. Доиграв сезон, алжирец всё-таки добился своего, но и «Лестер» заработал на продаже 27-летнего проблемного алжирца почти 70 миллионов евро. В отличие от «Челси» с Куртуа, «Лестер» не в проигрыше.
Правда, многие не понимают, зачем Гвардиоле ещё один атакующий игрок такого плана. Вернее, зачем на ещё одного тратить такие деньжищи. Но прошлым сезоном Пеп заслужил кредит доверия и право тратить сколько и на кого хочет.
О переходе Макса Майера в «Кристал Пэлас» многие могут и не знать, но эта сделка примечательна. 22-летний воспитанник «Шальке» отказался подписывать новый контракт, требовал больше денег, обижался на второстепенную роль после Горецки, был выведен из состава, имел предложение от «Арсенала», но в итоге выбрал борьбу за выживание в АПЛ. Причина проста – сумма в контракте Макса с «Кристал Пэлас» достигает почти 9 миллионов фунтов. Даже с 50-процентным налогом это просто нецензурно много.
«Челси» подстраивается под стиль Сарри, Эмери укрепляет оборону
2 из 6 топ-клубов сменили тренеров. И если «Арсенал» при Эмери вряд ли станет кардинально отличаться от игры команды Венгера, то вот Маурицио Сарри имеет мало общего с Антонио Конте.
Безусловно, ключевым трансфером для перестроения станет Жоржиньо, которого Сарри за 57 миллионов привёз из Неаполя. Опорный плеймейкер должен стать ключевой фигурой. О 80 миллионах за Кепу мы уже говорили, но стоит отметить, что испанец подходит под стиль Сарри больше: тренер проповедует розыгрыш мяча через вратаря, а Аррисабалага отлично играет ногами, лучше того же Куртуа. Ковачич тоже игрок вполне себе стиля Сарри, которому не вполне соответствуют игравшие в Суперкубке Лофтус-Чик с Фабрегасом. Ожидается, что Матео будет выполнять функции Гамшика.
Эмери же первым делом взялся за оборону: Бернд Лено (25 млн, «Байер») попробует создать конкуренцию деградировавшему Чеху, Папастатопулос (16 млн, «Боруссия») заменит травмированного Косьелни, а Торейра (30 млн, «Сампдория») попробует перегрызть и выжечь всё в центре поля, опытный Лихштайнер поможет ротации на правом фланге. И такой крен укрепления вполне понятен: зимние переходы Мхитаряна и Обамеянга уже укомплектовали атаку «Арсенала».
Середняки-аутсайдеры не считают денег
Если у нас клубы думают, нужно ли им выходить в премьер-лигу, а нужно ли выходить в ФНЛ – вообще не думают, сразу отказываются, то английские деньги делают чемпионшип и борьбу за выживание в АПЛ судьбоносными.
К крутым трансферам «Эвертона» мы уже привыкли, но в прошлом сезоне они ничего не дали. Поднять команду попробуют перешедший вместе с тренером Марку Силвой из «Уотфорда» Ришарлисон (40 млн евро), герой ЧМ Йерри Мина (30, даже его Моуринью не получил), ещё один не пригодившийся «Барсе» защитника Люка Динь (20), а также ненужный ей хавбек Андре Гомеш. Но лучший переход – пожалуй, Бернард. Пока «Шахтёр» развёл «МЮ» на 60 миллионов за Фреда, Бернард перешёл в «Эвертон» свободным агентом.
«Лестер» добавил к деньгам от продажи Мареза и Мусы (Ахмед уехал в Аравию за 16.5 млн) ещё чуток и закупился на 115 миллионов евро. Перечислять все приобретения нет смысла, но присмотритесь к 25-миллионному молодому англичанину Джеймсу Мэддисону. Уже сегодня он должен повести «Лестер» бомбить «МЮ».
Трансферами за 20 миллионов евро уже никого не удивишь, поэтому отдельно отметим разве что переход опорника сборной Колумбии Лермы в «Борнмут» - на 28 миллионов «Леванте» сможет жить больше года; а также 25-миллионную покупку «Стока», защитника Янника Вестергора, перебравшегося из гладбахской «Боруссии».
В целом же меньше 30 миллионов евро на закупки потратили только «Уотфорд», Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». А вот для двух лондонских клубов это была обычная покупка этого лета.
«Вест Хэм» пригласил бывшего тренера «Ман Сити» Мануэля Пеллегрини и дал ему хороший материал: к топовому Арнаутовичу и странному Чичарито добавились лидер «Лацио» Фелипе Андерсон (38 млн) и немного скисший в «Боруссии», но ещё готовый жечь Ярмоленко (20 млн), середину поля укрепят талант из «Тулузы» Исса Диоп (25 млн), неудачник ЧМ Карлос Санчес и свободный агент Джек Уилшир. Лукаш Фабьянски (8 млн «Суонси») в воротах. Владельцы «Вест Хэма» после акций протеста и чуть не сорванного матча на «Олимпийском» стадионе Лондона наконец поняли, что дальше так жить нельзя.
Но Леонид Слуцкий не зря жил в Лондоне именно у «Крейвен Коттедж», домашней арены «Фулхэма», и надеялся на должность в клубе. Новички премьер-лиги во главе с владельцем Шахидом Ханом (на фото справа, усы надежды не чужды) хотят получать деньги от телеконтракта каждый год, поэтому текущую прибыль инвестировал в состав. 30 миллионов за Ангисса и Сери (которым чуть ли не «Барса» интересовалась)? Легко. 20 за Митровича и 16 – за Моусона? Тоже пожалуйста. Но в 114-миллионной кампании нашлось место и отличным бюджетным приобретениям, как аренды чемпиона мира Андре Шюррле, вратаря «Севильи» Серхио Рико, защитника «Арсенала» Чемберса и перспективного форварда «Атлетико» Вьето. Жаль, что у Романа Аркадьевича нет связей в руководстве «дачников» - тренировать всех этих ребят будет серб Славиша Йоканович.
Ну а пока ЦСКА торгует у «Эвертона» другого балканца, Влашича, английские клубы могут только продавать. И это не помешает: суммарное трансферное сальдо всех клубов АПЛ этим летом в минусе более чем на миллиард евро. Для сравнения, Серия А из-за Криштиану Роналду в минусе на 235 миллионов, и это ближайший, если можно так выразиться, «преследователь».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Руководство английской премьер-лиги решило, что пора заканчивать с ситуациями, когда игрок начинает сезон в одной команде, а через пару недель играет против неё, находится в подвешенном состоянии и не даёт клубу нормально подготовиться к старту сезона. Теперь, если условный «Реал» в день старта АПЛ захочет забрать не менее условного Куртуа, то совсем условный «Челси» не сможет заменить его вполне конкретным Кепой хоть за 80 миллионов, хоть за 800.
Таким образом, английская лига оказывается в проигрыше по сравнению с конкурентами, но финансовая подушка это нивелирует. Жозе Моуринью предупреждал о возможных атаках других лиг, да и сейчас наверняка следит за ситуацией вокруг Погба, но реально увести значимого игрока из АПЛ сейчас могут только «Барселона» и «Реал».
Решение АПЛ уже подхватила Италия, но Серия А стартует позже, так что окно там закроется 19 августа. Для России это едва ли применимо, всё-таки мы стартуем слишком рано. Хотя больше месяца играть в неопределённости, ожидании новичков или, наоборот, уходов лидеров – тоже не дело.
Тем не менее, англичане закрыли трансферное окно за сутки до первого матча: сегодня в 22 часа по московскому времени сезон откроют «Манчестер Юнайтед» и «Лестер». Никто никого уже не пополнит, так что самое время оценить пополнения клубов.
«МЮ» и «Тоттенхэму» не сказали о переносе дэдлайна?
После ухода Сэра Алекса Фергюсона, дай Бог ему здоровья, «Манчестер Юнайтед» превратился в бесполезный денежный мешок. Меняются тренеры, тратятся деньги, но на команду из года в год больно смотреть. Перед третьим сезоном Моуринью, который обычно становится последним для португальца, ему купили только Фреда (60 млн из «Шахтёра») и Далота (22 из «Порту»). Причём 19-летний правый защитник взят скорее на перспективу как замена Валенсии. Годин, конечно, даже не стал думать над предложением проблемного клуба.
Моуринью не перестаёт ныть по поводу пассивности Эда Вудворда, задерживающихся в отпуске участников чемпионата мира и считается первым кандидатом на отставку. Действия руководства «МЮ», уставшего тратить на Жозе и получать на выходе бестолковый автобус, были бы логичными, если бы не весеннее продление контракта с тренером. Сейчас все ждут от Моуринью провала, но у него есть свеженький контракт, с которым клуб, как кажется сейчас, неимоверно сглупил. Уж если сливать Жозе отсутствием трансферов, то без нового соглашения.
Пассивность «Тоттенхэма» же вовсе уникальна. Это единственный клуб за последние 15 лет, который не приобрёл вообще никого. При этом никто и не ушёл, только Тео Янссен вернулся из аренды. Но песенку про то, что «Тоттенхэму» важнее сохранить всех лидеров и тренера, чем усилиться, мы уже слышали. В прошлом году она завершилась попаданием в Лигу чемпионов, неплохой битвой с «Ювентусом», но снова без трофеев и топ-достижений. В грядущем сезоне все снова будут хвалить Почеттино, Харри Кейн будет класть голы пачками, Кристиан Эриксен восхитит своими передачами и ударами, но предпосылок к движению вверх не видно.
«Ливерпуль» готов к борьбе за титул?
Юрген Клопп – кубковый тренер, что в очередной раз доказал в прошлом сезоне. Но ведь было дело, и в Бундеслиге он бил «Баварию» со своей «Боруссией». Поэтому перед новым сезоном «мерсисайдцы», ни разу не выигрывавшие именно премьер-лигу, могут ставить самые высокие цели.
Теперь магическое трио не должно сильно деградировать при неизбежном выпадении одного игрока. Шердан Шакири куплен у вылетевшего «Стока» всего за 15 миллионов отступных, но способен зажечь, когда у Мане наступит спад. Сами посмотрите.
На фоне огненного атакующего трио полузащита смотрелась бледно, но Фабиньо (45 млн, «Монако») и Наби Кейта (60 млн, «Лейпциг») точно способны контролировать ситуацию в центре поля. Но, возможно, ещё важнее, что теперь у «Ливерпуля» есть вратарь, который способен отбивать мячи. Глядя на трансфер «Челси», покупка вратаря сборной Бразилии Алиссона за 62 миллиона выглядит выгодной сделкой.
Бастующие добиваются своего
В футболе крутятся огромные деньги, всё зафиксировано в контрактах, но игроки продолжают выкручивать клубам руки. Самая громкая история – забастовка Тибо Куртуа, который после успешного ЧМ сумел настроить против себя, кажется, всех. За год до окончания контракта бельгиец затребовал трансфер в «Реал» и отказался появляться на тренировках. В итоге «Челси» в условиях цейтнота срочно вывалил 80 миллионов за Кепу и решил вратарскую проблему (а может и не решил, баск пока загадка) неимоверной ценой. Куртуа же отправился в «Реал» и уже поцеловал эмблему новой команды, которую раньше, играя за «Атлетико», материл. Болельщики «Реала» за Кейлора Наваса, выигравшего для команды три лиги чемпионов подряд. А ведь ещё всем очень нравится 19-летний украинец Лунин.
С другой стороны, набравший трофеев нахаляву финалист чемпионата мира Матео Ковачич понял, что без Роналду сидеть на скамейке и получать титулы будет проблематично, поэтому также затребовал трансфера. Удивительно, но лавочник не появлялся на тренировках и ставил свои условия, в итоге став частью 36-миллионной сделки по Куртуа.
Рияд Марез «забил» на тренировки в составе «Лестера» ещё зимой, когда намеревался перебраться к будущим чемпионам. «Лисы» лидера не отпустили, а он в отместку даже после закрытия окна в отместку не ходил на тренировки. Доиграв сезон, алжирец всё-таки добился своего, но и «Лестер» заработал на продаже 27-летнего проблемного алжирца почти 70 миллионов евро. В отличие от «Челси» с Куртуа, «Лестер» не в проигрыше.
Правда, многие не понимают, зачем Гвардиоле ещё один атакующий игрок такого плана. Вернее, зачем на ещё одного тратить такие деньжищи. Но прошлым сезоном Пеп заслужил кредит доверия и право тратить сколько и на кого хочет.
О переходе Макса Майера в «Кристал Пэлас» многие могут и не знать, но эта сделка примечательна. 22-летний воспитанник «Шальке» отказался подписывать новый контракт, требовал больше денег, обижался на второстепенную роль после Горецки, был выведен из состава, имел предложение от «Арсенала», но в итоге выбрал борьбу за выживание в АПЛ. Причина проста – сумма в контракте Макса с «Кристал Пэлас» достигает почти 9 миллионов фунтов. Даже с 50-процентным налогом это просто нецензурно много.
«Челси» подстраивается под стиль Сарри, Эмери укрепляет оборону
2 из 6 топ-клубов сменили тренеров. И если «Арсенал» при Эмери вряд ли станет кардинально отличаться от игры команды Венгера, то вот Маурицио Сарри имеет мало общего с Антонио Конте.
Безусловно, ключевым трансфером для перестроения станет Жоржиньо, которого Сарри за 57 миллионов привёз из Неаполя. Опорный плеймейкер должен стать ключевой фигурой. О 80 миллионах за Кепу мы уже говорили, но стоит отметить, что испанец подходит под стиль Сарри больше: тренер проповедует розыгрыш мяча через вратаря, а Аррисабалага отлично играет ногами, лучше того же Куртуа. Ковачич тоже игрок вполне себе стиля Сарри, которому не вполне соответствуют игравшие в Суперкубке Лофтус-Чик с Фабрегасом. Ожидается, что Матео будет выполнять функции Гамшика.
Эмери же первым делом взялся за оборону: Бернд Лено (25 млн, «Байер») попробует создать конкуренцию деградировавшему Чеху, Папастатопулос (16 млн, «Боруссия») заменит травмированного Косьелни, а Торейра (30 млн, «Сампдория») попробует перегрызть и выжечь всё в центре поля, опытный Лихштайнер поможет ротации на правом фланге. И такой крен укрепления вполне понятен: зимние переходы Мхитаряна и Обамеянга уже укомплектовали атаку «Арсенала».
Середняки-аутсайдеры не считают денег
Если у нас клубы думают, нужно ли им выходить в премьер-лигу, а нужно ли выходить в ФНЛ – вообще не думают, сразу отказываются, то английские деньги делают чемпионшип и борьбу за выживание в АПЛ судьбоносными.
К крутым трансферам «Эвертона» мы уже привыкли, но в прошлом сезоне они ничего не дали. Поднять команду попробуют перешедший вместе с тренером Марку Силвой из «Уотфорда» Ришарлисон (40 млн евро), герой ЧМ Йерри Мина (30, даже его Моуринью не получил), ещё один не пригодившийся «Барсе» защитника Люка Динь (20), а также ненужный ей хавбек Андре Гомеш. Но лучший переход – пожалуй, Бернард. Пока «Шахтёр» развёл «МЮ» на 60 миллионов за Фреда, Бернард перешёл в «Эвертон» свободным агентом.
«Лестер» добавил к деньгам от продажи Мареза и Мусы (Ахмед уехал в Аравию за 16.5 млн) ещё чуток и закупился на 115 миллионов евро. Перечислять все приобретения нет смысла, но присмотритесь к 25-миллионному молодому англичанину Джеймсу Мэддисону. Уже сегодня он должен повести «Лестер» бомбить «МЮ».
Трансферами за 20 миллионов евро уже никого не удивишь, поэтому отдельно отметим разве что переход опорника сборной Колумбии Лермы в «Борнмут» - на 28 миллионов «Леванте» сможет жить больше года; а также 25-миллионную покупку «Стока», защитника Янника Вестергора, перебравшегося из гладбахской «Боруссии».
В целом же меньше 30 миллионов евро на закупки потратили только «Уотфорд», Кристал Пэлас» и «Тоттенхэм». А вот для двух лондонских клубов это была обычная покупка этого лета.
«Вест Хэм» пригласил бывшего тренера «Ман Сити» Мануэля Пеллегрини и дал ему хороший материал: к топовому Арнаутовичу и странному Чичарито добавились лидер «Лацио» Фелипе Андерсон (38 млн) и немного скисший в «Боруссии», но ещё готовый жечь Ярмоленко (20 млн), середину поля укрепят талант из «Тулузы» Исса Диоп (25 млн), неудачник ЧМ Карлос Санчес и свободный агент Джек Уилшир. Лукаш Фабьянски (8 млн «Суонси») в воротах. Владельцы «Вест Хэма» после акций протеста и чуть не сорванного матча на «Олимпийском» стадионе Лондона наконец поняли, что дальше так жить нельзя.
Но Леонид Слуцкий не зря жил в Лондоне именно у «Крейвен Коттедж», домашней арены «Фулхэма», и надеялся на должность в клубе. Новички премьер-лиги во главе с владельцем Шахидом Ханом (на фото справа, усы надежды не чужды) хотят получать деньги от телеконтракта каждый год, поэтому текущую прибыль инвестировал в состав. 30 миллионов за Ангисса и Сери (которым чуть ли не «Барса» интересовалась)? Легко. 20 за Митровича и 16 – за Моусона? Тоже пожалуйста. Но в 114-миллионной кампании нашлось место и отличным бюджетным приобретениям, как аренды чемпиона мира Андре Шюррле, вратаря «Севильи» Серхио Рико, защитника «Арсенала» Чемберса и перспективного форварда «Атлетико» Вьето. Жаль, что у Романа Аркадьевича нет связей в руководстве «дачников» - тренировать всех этих ребят будет серб Славиша Йоканович.
Ну а пока ЦСКА торгует у «Эвертона» другого балканца, Влашича, английские клубы могут только продавать. И это не помешает: суммарное трансферное сальдо всех клубов АПЛ этим летом в минусе более чем на миллиард евро. Для сравнения, Серия А из-за Криштиану Роналду в минусе на 235 миллионов, и это ближайший, если можно так выразиться, «преследователь».
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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