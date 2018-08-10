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Джейми Варди продлил контракт с "Лестером"

Нападающий Джейми Варди подписал новый контракт с "Лестером", сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на четыре года.

31-летний форвард провел за "Лестер" 233 матча и забил 88 мячей.
Теги: Варди Лестер
Сегодня, 15:11
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 16:11) #
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Цитата: AdreiPeterbyrg
Молодец. Почему бы нет. Хотя наверное мог бы попробовать свои силы в другом клубе.

уже все-таки возраст


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 16:06) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Молодец. Почему бы нет. Хотя наверное мог бы попробовать свои силы в другом клубе.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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