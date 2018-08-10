"Милан" заинтересован в приобретении Квинси Промеса

Нападающий "Спартака" Квинси Промес попал в сферу интересов "Милана", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.Отмечается, что итальянский клуб контактировал с агентами 26-летнего голландца. Сумма трансфера может составить около 25 миллионов евро.В прошлом сезоне Промес забил 15 голов в 26 матчах лиги. Контракт Промеса со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2021 года.