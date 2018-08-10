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"Милан" заинтересован в приобретении Квинси Промеса

Нападающий "Спартака" Квинси Промес попал в сферу интересов "Милана", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что итальянский клуб контактировал с агентами 26-летнего голландца. Сумма трансфера может составить около 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Промес забил 15 голов в 26 матчах лиги. Контракт Промеса со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2021 года.
Теги: Промес Спартак Милан Трансферы
Сегодня, 16:17
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№10 Написал: Parshin (Сегодня, 17:24) #
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online

Антон Промес в "Спартаке" уже себя исчерпал, а тут такое предложение - от самого итальянского легендарного клуба МИЛАН! Бог ты мой, да Антоше туда на крыльях нужно лететь... Кино в Спартаке кончилось, все роли сыграны... И жена с детьми от такого предложения поди уже счастливы?
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Продавать однозначно. У нас таких Промесов вагон и тележка. Попов и Роша заменят на раз-два. Это сарказм. если что. Бл-я ничему жизнь народ не учит. на Тихонова тоже так гнали в неудачный сезон.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: следующий (Сегодня, 16:59) #
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Болеет за:
«Челси»
Зачем продавать.
Он раз в пять игр, выдает хорошие матчи. И забивает каждый пятый пенальти.
Надо оставлять.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№7 Написал: oblom (Сегодня, 16:51) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lols
25 миллионов за Промеса? Они там спайса перекурили? Даже 15 не стоит

Ну не покупай.
Регистрация: 11.02.2017 [жалоба]
№6 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 16:38) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Ньюкасл»
25 миллионов за Промеса? Они там спайса перекурили? Даже 15 не стоит
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 16:32) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
надо продавать
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: coban сегодня (Сегодня, 16:28) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: сынок
отдавайте и чем быстрей тем лучше

Ну можно он останется? Пожалуйста?


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No one likes us, no one likes us. No one likes us, we don't care! ...
Регистрация: 18.07.2009 [жалоба]
№3 Написал: Гастэряну (Сегодня, 16:24) #
  • -4
  •  (12)

его из десятку никто не возьмет


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№2 Написал: And70 СССР (Сегодня, 16:22) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Дороже никто его сейчас не купит.
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: сынок CCCP (Сегодня, 16:20) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
отдавайте и чем быстрей тем лучше
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
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