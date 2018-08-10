"Валенсия" подтвердила переход Миши Батштуайи

Нападающий "Челси" Миши Батштуайи на правах аренды перешел в "Валенсию", сообщает официальный сайт испанского клуба.Батшуайи вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в дортмундской "Боруссии", отметившись 7 голами в 10 матчах бундеслиги.