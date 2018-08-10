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"Валенсия" подтвердила переход Миши Батштуайи

Нападающий "Челси" Миши Батштуайи на правах аренды перешел в "Валенсию", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Батшуайи вторую половину прошлого сезона провел на правах аренды в дортмундской "Боруссии", отметившись 7 голами в 10 матчах бундеслиги.
Теги: Валенсия Челси Трансферы
Сегодня, 18:23
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