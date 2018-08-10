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Андрей Аршавин: нет вероятности, что по завершении карьеры останусь в Казахстане

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин рассказал, что собирается покинуть Казахстан по окончании контракта с клубом.

– Со стороны складывается ощущение, что вы очень счастливы в Казахстане.

– Казахстан меня принял очень тепло, поэтому мне здесь комфортно жить. Коллектив у нас хороший – с ребятами никаких проблем. Да, я здесь себя ощущаю достаточно комфортно.

– Тимощука ждали как спокойного суперпрофессионала, а Андрей Аршавин представлялся казахстанцам как капризная звезда. На деле же все оказалось наоборот. Когда вы только приехали в Казахстан, чувствовали какую-то предвзятость со стороны местных?

– Я не знаю, что было до меня. Какие были мысли обо мне, трудно сказать. Но с первого дня я себя здесь чувствую нормально. Все остальное надо спросить у ребят: как они находили мое присутствие здесь. Повторюсь, я проблем не испытывал.

– Я слышал много историй о простоте Андрея Аршавина. Правда, что вы ездите на далеко не новой KIA и не собираетесь покупать в Казахстане дорогой автомобиль?

– Какую машину клуб дал, на той езжу. Мне здесь удивлять особо некого. В моем возрасте – тем более. Всем, чем мог, я удивлял раньше.

– Возможно, что по окончании игровой карьеры вы останетесь в Казахстане? Алматинцы вас очень полюбили.

– Нет такой вероятности.

– Питер – One Love?

– Да.

Prosports.kz
Теги: Аршавин Кайрат
Сегодня, 19:13
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№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 19:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну и правильно.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
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