Андрей Аршавин: нет вероятности, что по завершении карьеры останусь в Казахстане

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:25
Чемпионский «Ливерпуль», пассивные «МЮ» «шпоры», вратарское безумие, богатые середняки. Главные трансферы АПЛ
Чемпионский «Ливерпуль», пассивные «МЮ» «шпоры», вратарское безумие, богатые середняки. Главные трансферы АПЛ
18:43
Тимур Жамалетдинов: Еременко в "Спартаке"? Лично мне - вообще параллельно. Но это некрасиво (13)
Тимур Жамалетдинов: Еременко в "Спартаке"? Лично мне - вообще параллельно. Но это некрасиво (13)
18:06
УЕФА не стал открывать дело по факту нападения греческих фанатов на российских журналистов (4)
УЕФА не стал открывать дело по факту нападения греческих фанатов на российских журналистов (4)
17:31
Михаил Шац - о поражении "Зенита": как говорят умные люди - порхай, как бабочка, жаль, что ты лох (5)
Михаил Шац - о поражении "Зенита": как говорят умные люди - порхай, как бабочка, жаль, что ты лох (5)
14:47
Арташес Арутюнянц: хотим, чтобы средняя посещаемость домашних матчей "Ростова" составила 30 тысяч зрителей (3)
Арташес Арутюнянц: хотим, чтобы средняя посещаемость домашних матчей "Ростова" составила 30 тысяч зрителей (3)
14:16
Сергей Кирьяков: для Семака поражение от минского "Динамо" - проверка на прочность, давление будет приличным (2)
Сергей Кирьяков: для Семака поражение от минского "Динамо" - проверка на прочность, давление будет приличным (2)
12:17
Александр Тарханов: комбинационный футбол в исполнении что "Спартака", что "Барселоны" - одинаковый (15)
Александр Тарханов: комбинационный футбол в исполнении что "Спартака", что "Барселоны" - одинаковый (15)
12:03
Василий Уткин: если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер! (3)
Василий Уткин: если ты белорусский тренер, начинаешься на Г и кончаешься на -ренко, то ты не белорусский – ты настоящий тренер! (3)
10:33
Бернард перешел в "Эвертон" (1)
Бернард перешел в "Эвертон" (1)
Андрей Аршавин: нет вероятности, что по завершении карьеры останусь в Казахстане
Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин рассказал, что собирается покинуть Казахстан по окончании контракта с клубом.
– Со стороны складывается ощущение, что вы очень счастливы в Казахстане.
– Казахстан меня принял очень тепло, поэтому мне здесь комфортно жить. Коллектив у нас хороший – с ребятами никаких проблем. Да, я здесь себя ощущаю достаточно комфортно.
– Тимощука ждали как спокойного суперпрофессионала, а Андрей Аршавин представлялся казахстанцам как капризная звезда. На деле же все оказалось наоборот. Когда вы только приехали в Казахстан, чувствовали какую-то предвзятость со стороны местных?
– Я не знаю, что было до меня. Какие были мысли обо мне, трудно сказать. Но с первого дня я себя здесь чувствую нормально. Все остальное надо спросить у ребят: как они находили мое присутствие здесь. Повторюсь, я проблем не испытывал.
– Я слышал много историй о простоте Андрея Аршавина. Правда, что вы ездите на далеко не новой KIA и не собираетесь покупать в Казахстане дорогой автомобиль?
– Какую машину клуб дал, на той езжу. Мне здесь удивлять особо некого. В моем возрасте – тем более. Всем, чем мог, я удивлял раньше.
– Возможно, что по окончании игровой карьеры вы останетесь в Казахстане? Алматинцы вас очень полюбили.
– Нет такой вероятности.
– Питер – One Love?
– Да.
Prosports.kz
– Со стороны складывается ощущение, что вы очень счастливы в Казахстане.
– Казахстан меня принял очень тепло, поэтому мне здесь комфортно жить. Коллектив у нас хороший – с ребятами никаких проблем. Да, я здесь себя ощущаю достаточно комфортно.
– Тимощука ждали как спокойного суперпрофессионала, а Андрей Аршавин представлялся казахстанцам как капризная звезда. На деле же все оказалось наоборот. Когда вы только приехали в Казахстан, чувствовали какую-то предвзятость со стороны местных?
– Я не знаю, что было до меня. Какие были мысли обо мне, трудно сказать. Но с первого дня я себя здесь чувствую нормально. Все остальное надо спросить у ребят: как они находили мое присутствие здесь. Повторюсь, я проблем не испытывал.
– Я слышал много историй о простоте Андрея Аршавина. Правда, что вы ездите на далеко не новой KIA и не собираетесь покупать в Казахстане дорогой автомобиль?
– Какую машину клуб дал, на той езжу. Мне здесь удивлять особо некого. В моем возрасте – тем более. Всем, чем мог, я удивлял раньше.
– Возможно, что по окончании игровой карьеры вы останетесь в Казахстане? Алматинцы вас очень полюбили.
– Нет такой вероятности.
– Питер – One Love?
– Да.
Prosports.kz
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.