Андрей Аршавин: нет вероятности, что по завершении карьеры останусь в Казахстане

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин рассказал, что собирается покинуть Казахстан по окончании контракта с клубом.– Казахстан меня принял очень тепло, поэтому мне здесь комфортно жить. Коллектив у нас хороший – с ребятами никаких проблем. Да, я здесь себя ощущаю достаточно комфортно.– Я не знаю, что было до меня. Какие были мысли обо мне, трудно сказать. Но с первого дня я себя здесь чувствую нормально. Все остальное надо спросить у ребят: как они находили мое присутствие здесь. Повторюсь, я проблем не испытывал.– Какую машину клуб дал, на той езжу. Мне здесь удивлять особо некого. В моем возрасте – тем более. Всем, чем мог, я удивлял раньше.– Нет такой вероятности.– Да.