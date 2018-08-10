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Курт Зума перешел в "Эвертон" на правах аренды

Защитник "Челси" Курт Зума перешел в "Эвертон" на правах аренды, сообщает официальный сайт "ирисок".

Соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне французский футболист выступал за "Сток Сити".
Теги: Челси Эвертон Трансферы
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