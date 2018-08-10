"МЮ" - "Лестер": Погба и Фред сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Лестера" на матч открытия нового сезона английской Премьер-лиги.: де Хеа, Дармиан, Бейи, Линделёф, Шоу, Фред, Погба, А. Перейра, Мата, Санчес, Рашфорд.Запасные: Грант, Смоллинг, Янг, Феллайни, Мактоминай, Марсьяль, Лукаку.: Шмейхель, Р. Перейра, Морган, Магуайр, Чилвел, Грей, Амарти, А. Силва, Ндиди, Мэддисон, Ихеаначо.Запасные: Уорд, Эванс, Фукс, Геззаль, Иборра, Олбрайтон, Варди.