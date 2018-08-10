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"МЮ" - "Лестер": Погба и Фред сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы "Манчестер Юнайтед" и "Лестера" на матч открытия нового сезона английской Премьер-лиги.

"МЮ": де Хеа, Дармиан, Бейи, Линделёф, Шоу, Фред, Погба, А. Перейра, Мата, Санчес, Рашфорд.

Запасные: Грант, Смоллинг, Янг, Феллайни, Мактоминай, Марсьяль, Лукаку.

"Лестер": Шмейхель, Р. Перейра, Морган, Магуайр, Чилвел, Грей, Амарти, А. Силва, Ндиди, Мэддисон, Ихеаначо.

Запасные: Уорд, Эванс, Фукс, Геззаль, Иборра, Олбрайтон, Варди.
Теги: Манчестер Юнайтед Лестер
Сегодня, 21:16
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:39) #
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  •  (3)
online

Удачи Фреду в дебютном матче АПЛ.
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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