УЕФА наказал "Црвену Звезду" за расистские выкрики болельщиков

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес наказание для сербского клуба "Црвена звезда" по итогам матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против литовской "Судувы" (3:0), сообщает официальный сайт УЕФА.Во время матча, который прошел 24 июня в Белграде, болельщики сербского клуба выкрикивали расистские лозунги.По информации УЕФА, клуб понесет наказание в виде двух домашних игр в еврокубках без болельщиков, а также "Црвена звезда" должна заплатить €72 тыс. штрафа за поведение фанатов.Изначально клуб был наказан только на один матч, но штраф увеличили, потому что это повторное нарушение сербской команды.