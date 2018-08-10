Унаи Эмери: "Арсенал" могут покинуть только три футболиста

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери назвал имена трех игроков, которые могут покинуть лондонский клуб по окончании сезона-2018/19."Команду могут покинуть только три футболиста: Карл Дженкинсон, Давид Оспина и Жоэль Кэмпбелл.Что касается предстоящего сезона, то мы в предвкушении. Мы полны амбиций хорошо стартовать в матче против действующих чемпионов", — приводит слова специалиста Mirror.