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Роналду: "Ювентус" - это настоящая семья

Нападающий Криштиану Роналду, перешедший этим летом из "Реала" в "Ювентус", доволен тем, как его приняли в туринском клубе.

"Я счастлив находиться здесь. Люди в "Ювентусе" отличаются от других, все очень милые, это настоящая семья. Это касается и болельщиков, хочу их осчастливить.

Я знаю Серию А, следил за лигой по телевизору, хотя никогда и не играл здесь. Надеюсь, что смогу быстро адаптироваться. Хочу начать сезон как можно лучше", — сказал Роналду в интервью пресс-службе клуба.
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 12:52
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