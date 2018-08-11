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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрген Клопп: мы все еще Рокки Бальбоа в чемпионской гонке, не Иван Драго
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает свою команду главным претендентом на чемпионство в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Клуб значительно усилился в летнее трансферное окно. Клопп оценил шансы своей команды отсылкой к фильму "Рокки 4".
"Я знаю, что многие считают, что мы должны выигрывать чемпионат, раз мы были столь активны на трансферном рынке. Конечно, "Ливерпуль" давно хочет стать чемпионом Англии, но как мы можем говорить о том, что мы станем чемпионами? А что насчет "Юнайтед", что насчет других клубов?
"Манчестер Сити", действующий чемпион, не потерял ни одного игрока и подписал Мареза, поэтому слабее команда не стала. Это топ-команда.
Мы все еще Рокки Бальбоа в чемпионской гонке, не Иван Драго. Нам нужно делать больше, сражаться отчаяннее, таким должно быть наше отношение. Нам нужно быть такими, как Рокки", — передает слова специалиста Mirror.
"Газета.ру"
Клуб значительно усилился в летнее трансферное окно. Клопп оценил шансы своей команды отсылкой к фильму "Рокки 4".
"Я знаю, что многие считают, что мы должны выигрывать чемпионат, раз мы были столь активны на трансферном рынке. Конечно, "Ливерпуль" давно хочет стать чемпионом Англии, но как мы можем говорить о том, что мы станем чемпионами? А что насчет "Юнайтед", что насчет других клубов?
"Манчестер Сити", действующий чемпион, не потерял ни одного игрока и подписал Мареза, поэтому слабее команда не стала. Это топ-команда.
Мы все еще Рокки Бальбоа в чемпионской гонке, не Иван Драго. Нам нужно делать больше, сражаться отчаяннее, таким должно быть наше отношение. Нам нужно быть такими, как Рокки", — передает слова специалиста Mirror.
"Газета.ру"
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