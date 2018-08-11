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Давид Луис: будет сложно начать сезон с победы, но мы готовы

Защитник "Челси" Давид Луис поделился ожиданиями от старта нового сезона АПЛ.

Напомним, в первом туре АПЛ лондонцам предстоит сыграть с "Хаддерсфилдом".

"Трудно начинать сезон матчем в гостях. У них хороший тренер. В прошлом сезоне мы разговаривали с Давидом Вагнером, и я сказал ему, что у него отличная команда. Им было нелегко бороться до самого конца, но у них отличные футболисты, так что матч будет сложным. Начать сезон с победы всегда хорошо, матч будет сложным, но мы готовы", - цитирует бразильца.
Теги: Луиз Челси
Сегодня, 14:47
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