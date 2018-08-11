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Деле Алли: было важно начать сезон с победы

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли прокомментировал победу "Ньюкаслом" (2:1) в первом туре чемпионата Англии.

"Было важно начать сезон с победы. У нас хороший старт. В прошлом сезоне я тоже забил "Ньюкаслу" в гостях. Я хочу продолжать прогрессировать как игрок вместе со всей командой. Чемпионат мира? Это был великолепный опыт. Ты концентрируешься только на матчах и не осознаешь, насколько это важно для страны. Но теперь важно вновь сосредоточиться на премьер-лиге и подготовиться к матчу. Мы знаем нашу работу, довольно долго играем вместе и бьемся друг за друга", - цитирует Алли ВВС.
Теги: Алли Тоттенхэм Ньюкасл
Сегодня, 17:42
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