Деле Алли: было важно начать сезон с победы

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли прокомментировал победу "Ньюкаслом" (2:1) в первом туре чемпионата Англии."Было важно начать сезон с победы. У нас хороший старт. В прошлом сезоне я тоже забил "Ньюкаслу" в гостях. Я хочу продолжать прогрессировать как игрок вместе со всей командой. Чемпионат мира? Это был великолепный опыт. Ты концентрируешься только на матчах и не осознаешь, насколько это важно для страны. Но теперь важно вновь сосредоточиться на премьер-лиге и подготовиться к матчу. Мы знаем нашу работу, довольно долго играем вместе и бьемся друг за друга", - цитирует Алли ВВС.