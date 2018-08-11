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Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании

Защитник "Барселоны" Жерар Пике принял решение завершить карьеру в сборной Испании.

"Я общался с новым главным тренером Луисом Энрике и сказал, что я принял решение завершить карьеру. Это был прекрасный период, в течение которого я выиграл чемпионат Европы и чемпионат мира. Я собираюсь сосредоточиться на "Барселоне", - цитирует Пике AS.
Теги: Пике Сборная Испании
Сегодня, 19:34
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