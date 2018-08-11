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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Монако" в отсутствии Головина обыграл "Нант"
"Монако" на выезде обыграл "Нант" (3:1) в матче первого тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
1 тур
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция)
"Нант" – "Монако" 1:3
Голы: Лопеш, 69, Йоветич, 80, Фалькао, 83, Сала, 90+2
"Нант": Тэтэрушану - Диего Карлос, Кватенг, Лукас Лима, Джиджи - Туре, Эванжелиста, Дабо, Мутуссами, Ронжье - Кулибали, (Сала, 72).
"Монако": Бенальо - Глик, Жемерсон, Баррека, (Серрано 88), Пьер-Габриэль - Diop, (Грандсир 67), Рони Лопеш, Жорди Мбоула, (Фалькао 67), Тилеманс, Ахолу - Йоветич.
Предупреждения: Карлос, 74
Чемпионат Франции
1 тур
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция)
"Нант" – "Монако" 1:3
Голы: Лопеш, 69, Йоветич, 80, Фалькао, 83, Сала, 90+2
"Нант": Тэтэрушану - Диего Карлос, Кватенг, Лукас Лима, Джиджи - Туре, Эванжелиста, Дабо, Мутуссами, Ронжье - Кулибали, (Сала, 72).
"Монако": Бенальо - Глик, Жемерсон, Баррека, (Серрано 88), Пьер-Габриэль - Diop, (Грандсир 67), Рони Лопеш, Жорди Мбоула, (Фалькао 67), Тилеманс, Ахолу - Йоветич.
Предупреждения: Карлос, 74
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