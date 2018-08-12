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"Интер" обыграл "Атлетико"

"Интер" в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" обыграл "Атлетико" со счетом 1:0.

Международный кубок чемпионов

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания)

"Атлетико" – "Интер" 0:1

Голы: Мартинес, 31

"Атлетико": Облак, Хуанфран (Арьяс, 61), Годин (Эрнандес, 62), Хименес (Савич, 46), Луис (Монтеро, 62), Парти (Эрнандес, 46), Коке (Мартинш, 62), Сауль (Олабе, 62), Лемар, Корреа (Гризманн, 61), Коста (Калинич, 62)

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио (Раноккия, 81), Миранда (Врей, 60), Шкриньяр, Далберт, Фалеро (Кандрева, 81), Асамоа (Гальярдини, 60), Брозович (Валеро, 60), Мартинес (Мариу, 71), Политано (Карамо, 71), Икарди

Предупреждения: Коста, 24, Мартинес, 62
Теги: Интер Атлетико
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