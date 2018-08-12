"Славия" рекомендовала болельщикам не носить клубную атрибутику в Киеве из-за схожести цветов со "Спартаком"

Пражская "Славия" на своем официальном сайте призвала болельщиков воздержаться от демонстрации клубной атрибутики в Киеве перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов."!Мы настоятельно не рекомендуем всем нашим болельщикам передвигаться по Киеву в одежде с символикой клуба, а также с флагами и шарфами.Наши цвета напоминают местным болельщикам московский "Спартак". У болельщиков могут не только отобрать атрибутику, но и применить к ним физическое насилие.Мы предупреждаем фанатов, что украинцы очень чувствительны к любому выражению пророссийских настроений. Избегайте подобных проявлений", — говорится в сообщении "Славии".Матч в Киеве пройдет 14 августа. В первом матче в Праге соперники сыграли вничью – 1:1.