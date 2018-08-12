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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Главный тренер брестского "Динамо" покинул свой пост спустя 1,5 месяца после назначения
Главный тренер брестского "Динамо" Алексей Шпилеский покинул свой пост спустя 1,5 месяца после назначения.
Шпилеский занял место главного тренера 29 июня. При нем команда провела 7 матчей, 2 из которых выиграла, 3 свела к ничьей и 2 проиграла. По информации Football.by, теперь он будет заниматься клубной академией.
Также со своего поста ушел начальник команды Юрий Савченко, который занимал эту должность с 2016 года.
Клубом руководит легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
"Газета.ру"
Шпилеский занял место главного тренера 29 июня. При нем команда провела 7 матчей, 2 из которых выиграла, 3 свела к ничьей и 2 проиграла. По информации Football.by, теперь он будет заниматься клубной академией.
Также со своего поста ушел начальник команды Юрий Савченко, который занимал эту должность с 2016 года.
Клубом руководит легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.
"Газета.ру"
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