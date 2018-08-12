Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Главный тренер брестского "Динамо" покинул свой пост спустя 1,5 месяца после назначения

Главный тренер брестского "Динамо" Алексей Шпилеский покинул свой пост спустя 1,5 месяца после назначения.

Шпилеский занял место главного тренера 29 июня. При нем команда провела 7 матчей, 2 из которых выиграла, 3 свела к ничьей и 2 проиграла. По информации Football.by, теперь он будет заниматься клубной академией.

Также со своего поста ушел начальник команды Юрий Савченко, который занимал эту должность с 2016 года.

Клубом руководит легендарный аргентинский футболист Диего Марадона.

"Газета.ру"
Теги: Динамо Брест
Сегодня, 10:04
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.