Лучано Спаллетти: рад, что такой игрок как Модрич хотел перейти в "Интер"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику "Реала" Луке Модричу."Не знаю, как все сложится, но я рад, что такой человек, как Модрич, кто выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала чемпионата мира, хотел присоединиться к нам.Меня переполняет радость от того, что он хотел надеть футболку "Интера". Думаю, подписать такого игрока непросто, но клуб хорошо поработал, чтобы создать правильный интерес к нему. Я не думаю, что Модрич перейдет к нам, потому что "Реал" продолжает рассчитывать на столь талантливого футболиста.В любом случае у нас сильная команда, и если бы Модрич перешел к нам, мы бы стали еще сильнее", - цитирует Спаллетти Football Italia.