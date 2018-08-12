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Лучано Спаллетти: рад, что такой игрок как Модрич хотел перейти в "Интер"

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал информацию об интересе клуба к полузащитнику "Реала" Луке Модричу.

"Не знаю, как все сложится, но я рад, что такой человек, как Модрич, кто выиграл Лигу чемпионов и дошел до финала чемпионата мира, хотел присоединиться к нам.

Меня переполняет радость от того, что он хотел надеть футболку "Интера". Думаю, подписать такого игрока непросто, но клуб хорошо поработал, чтобы создать правильный интерес к нему. Я не думаю, что Модрич перейдет к нам, потому что "Реал" продолжает рассчитывать на столь талантливого футболиста.

В любом случае у нас сильная команда, и если бы Модрич перешел к нам, мы бы стали еще сильнее", - цитирует Спаллетти Football Italia.
Теги: Спаллетти Модрич Реал Интер
Сегодня, 10:17
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