Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Кейсуке Хонда возглавил сборную Камбоджи. Он будет совмещать карьеру игрока и должность тренера

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда, недавно перешедший в "Мельбурн Виктори", назначен главным тренером и генеральным менеджером сборной Камбоджи, сообщает the-afc.com.

32-летний Хонда будет совмещать карьеру игрока с новой должностью. При этом японец будет руководить командой удаленно.
Теги: Хонда
Сегодня, 12:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
10
(2)
№10 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 14:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
КАМАЗ
Очередной тренеришка


--------------------
&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№9 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 13:26) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
уровень папуасов или Гибралтара, такую сборную любой посетитель сайта может удалённо тренировать с такими результатами, даже 0-1 просрать, уже успех.

Это про русских негрвов
Папуасы будут биться - у них есть своя земля и страна
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№8 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: P. Holmberg


Специально посмотрел))) Отбор к ЧМ-2018- 8 поражений в 8 играх , разница мячей 1-27)))

Задача для Хонды- хотя бы одну ничейку скатать))

Так я и говорю, уровень папуасов или Гибралтара, такую сборную любой посетитель сайта может удалённо тренировать с такими результатами, даже 0-1 просрать, уже успех.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 13:14) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: СуперШтангист
Если спросить у кого, как сыграла сборная Камбоджи последний матч, никто без поисковика не ответит.


Специально посмотрел))) Отбор к ЧМ-2018- 8 поражений в 8 играх , разница мячей 1-27)))

Задача для Хонды- хотя бы одну ничейку скатать))


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 13:08) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Сборная Камбоджи... Это как Папуа Новая Гвинея

Могу поспорить, что они обыграют сброную этой России

А их пенсионеры дают деньги нашим туристам - и плачут над убогими
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№5 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Fen
Глазам не верю. У него даже времени не хватит, чтобы добросовестно выполнять это всё. Тренерского опыта нет, лицензии, наверно, тоже. Генеральный менеджер - тоже не абы какая должность. Он сам, как игрок, имел менеджера, который решал все вопросы. Всё это выглядит как какое-то безумие.

Сборная Камбоджи... Это как Папуа Новая Гвинея, про них никто никогда не слышал.
Если спросить у кого, как сыграла сборная Камбоджи последний матч, никто без поисковика не ответит.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№4 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 13:02) #
  • -2
  •  (2)

акренеть.... а мы ещё недовольны совмещениями постов, наши хоть не удалённо работают.


--------------------
Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№3 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 12:59) #
  • +1
  •  (1)

Футбольный менеджер 2019
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№2 Написал: grossmeister (Сегодня, 12:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Посмотрел в календарь. Не 1 апреля, вроде, а новость читаетсячитается каккак первоапрельская.
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
№1 Написал: Fen (Сегодня, 12:53) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Глазам не верю. У него даже времени не хватит, чтобы добросовестно выполнять это всё. Тренерского опыта нет, лицензии, наверно, тоже. Генеральный менеджер - тоже не абы какая должность. Он сам, как игрок, имел менеджера, который решал все вопросы. Всё это выглядит как какое-то безумие.
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.