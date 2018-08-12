Джанлуиджи Буффон может вынудить Траппа уйти из "ПСЖ" в "Наполи"

Голкипер "ПСЖ" Кевин Трапп может продолжить карьеру в Италии.По информации Tuttosport, 28-летнего вратаря желает видеть в своих рядах итальянский "Наполи". По данным источника, клуб Серии А намерен арендовать немецкого футболиста до конца сезона с правом последующего выкупа.После подписания контракта с Джанлуиджи Буффоном, Трапп считается третьим вратарем после итальянца и Альфоонса Ареолы. Нынешнее соглашение Траппа рассчитано до июня 2020 года, а его рыночная цена составляет €8 млн.Трапп в прошедшем сезоне провел в чемпионате Франции четыре матча, в которых пропустил четыре мяча.