Мина не против вернуться в "Барселону"

Новичок английского "Эвертона" колумбиец Ерри Мина прокомментировал свой переход из испанской "Барселоны"."Почему я выбрал "Эвертон", несмотря на множество предложений? Потому что они дали мне большую уверенность. Это команда, за которой я следил в последние годы, в которой выросли такие игроки, как Феллайни и Аарон Леннон. Думаю, мы можем проделать с командой большую работу", — заявил колумбийский защитник изданию Mundo Deportivo.Также Мина поделился мыслями по поводу своего бывшего клуба."Ушел ли я с идеей возвращения в "Барселону"? Да, конечно. "Барса" прекрасна, и я хотел бы быть там играть постоянно. Я благодарен всем в этом клубе. Теперь я должен сосредоточиться на "Эвертоне", который теперь мой клуб, и я буду бороться до смерти за команду", — отметил футболист.