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Хосеп Гвардиола: "Арсенал" с Эмери может бороться за титулы

Главный тренер английского "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о новом наставнике лондонского "Арсенала" Унаи Эмери.

"Думаю, "Арсенал" может вернуться в борьбу за титулы. Эмери обладает опытом, он точно знает, что нужно делать. Он работал во Франции и во многих испанских клубах, так что опыта ему не занимать. Унаи — очень умный и подготовленный тренер. Я уважаю его путь, ведь он начинал с самого дна и сделал отличную карьеру, выиграв множество трофеев.

Теперь Эмери — тренер "Арсенала". Это одна из лучших команд в Англии, и, конечно, она является серьезным соперником в борьбе за чемпионство", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.

"Газета.ру"
Теги: Гвардиола Эмери ПСЖ
Сегодня, 14:06
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