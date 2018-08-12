Хосеп Гвардиола: "Арсенал" с Эмери может бороться за титулы

Главный тренер английского "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола поделился своим мнением о новом наставнике лондонского "Арсенала" Унаи Эмери."Думаю, "Арсенал" может вернуться в борьбу за титулы. Эмери обладает опытом, он точно знает, что нужно делать. Он работал во Франции и во многих испанских клубах, так что опыта ему не занимать. Унаи — очень умный и подготовленный тренер. Я уважаю его путь, ведь он начинал с самого дна и сделал отличную карьеру, выиграв множество трофеев.Теперь Эмери — тренер "Арсенала". Это одна из лучших команд в Англии, и, конечно, она является серьезным соперником в борьбе за чемпионство", — приводит слова Гвардиолы Goal.com.