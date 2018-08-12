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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм"
Команда Юргена Клоппа триумфально начала чемпионат Англии, разгромив обновлённый "Вест Хэм" Мануэля Пеллегрини. Лучший игрок прошлого сезона Мохамед Салах открыл счёт уже на 20-й минуте встречи, но Садьо Мане забил больше - на счету сенегальца 2 мяча.
"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Кейта, Милнер, Салах (Старридж, 88), Фирмино (Хендерсон, 69), Мане (Шакири, 82)
"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Бальбуэна, Райс (Снодграсс, 46), Ноубл, Уилшир, Антонио, Андерсон (Чичарито, 62), Арнаутович (Ярмоленко, 67)
Предупреждения: Александер-Арнольд, 21, Антонио, 52, Бальбуэна, 55
Чемпионат Англии
1 тур
"Ливерпуль" – "Вест Хэм Юнайтед" 4:0
Голы: Салах, 20, Мане, 45+2, 53, Старридж, 88
1 тур
"Ливерпуль" – "Вест Хэм Юнайтед" 4:0
Голы: Салах, 20, Мане, 45+2, 53, Старридж, 88
"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Кейта, Милнер, Салах (Старридж, 88), Фирмино (Хендерсон, 69), Мане (Шакири, 82)
"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Бальбуэна, Райс (Снодграсс, 46), Ноубл, Уилшир, Антонио, Андерсон (Чичарито, 62), Арнаутович (Ярмоленко, 67)
Предупреждения: Александер-Арнольд, 21, Антонио, 52, Бальбуэна, 55
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