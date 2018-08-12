Новости партнеров

"Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм"

Команда Юргена Клоппа триумфально начала чемпионат Англии, разгромив обновлённый "Вест Хэм" Мануэля Пеллегрини. Лучший игрок прошлого сезона Мохамед Салах открыл счёт уже на 20-й минуте встречи, но Садьо Мане забил больше - на счету сенегальца 2 мяча.

Чемпионат Англии

1 тур

"Ливерпуль" – "Вест Хэм Юнайтед" 4:0

Голы: Салах, 20, Мане, 45+2, 53, Старридж, 88


"Ливерпуль": Бекер, Робертсон, Гомес, ван Дейк, Александер-Арнольд, Вейналдум, Кейта, Милнер, Салах (Старридж, 88), Фирмино (Хендерсон, 69), Мане (Шакири, 82)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабиански, Фредерикс, Масуаку, Огбонна, Бальбуэна, Райс (Снодграсс, 46), Ноубл, Уилшир, Антонио, Андерсон (Чичарито, 62), Арнаутович (Ярмоленко, 67)

Предупреждения: Александер-Арнольд, 21, Антонио, 52, Бальбуэна, 55
Теги: Ливерпуль Вест Хэм Салах Мане
Сегодня, 17:31
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:19) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцом!


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№1 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 17:49) #
  • 0
  •  (4)

С первой победой в новом сезоне, Ливерпуль!
Регистрация: 3.04.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.