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Мэйтлэнд-Найлз и Гендузи - в старте "Арсенала" на матч с "Манчестер" Сити"

На матч стартового тура чемпионата Англии Унаи Эмери и Арсен Венгер выставили следующие составы:

"Арсенал": Чех - Бельерин, Мустафи, Папастатопулос, Мэйтлэнд-Найлз - Гендузи, Джака - Мхитарян, Рэмзи, Озил - Обамеянг.

"Манчестер Сити": Эдерсон - Уокер, Стоунз, Лапорт, Менди - Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва - Марез, Агуэро, Стерлинг.
Теги: Манчестер Сити Арсенал
Сегодня, 17:36
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