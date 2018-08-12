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Александр Гришин покинул тренерский пост в юрмальском "Спартаке"

Бывший тренер молодёжки ЦСКА Александр Гришин покинул свой пост в юрмальском "Спартаке", сообщает пресс-служба клуба. Это произошло перед ответной встречей 3-го раунда Лиги Европы, к которой "Спартак" подходит после минимального поражения от литовской "Судувы".

Гришин возглавил команду в апреле, при нём юрмальцы в 13 матчах одержали 7 побед при 4 ничьих и 2 поражениях и идут на третьем месте в чемпионате Латвии. Команды временно возглавил входивший в тренерский штаб Гришина Дмитрий Калашников, а его помощником станет экс-игрок ЦСКА Александр Цауня.
Теги: Спартак Юрмала ЦСКА Гришин
Вчера, 23:03
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№2 Написал: tantara Уфа (Вчера, 23:20) #
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Цитата: P. Holmberg
Гришин продолжает строить карьеру))) Все выше и выше.

Следующий контракт- сборная пивзаводов Твери.

или на край пэфэка цска.. мкоро от нищества и гномик сбещить..щваль епаная


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Вчера, 23:18) #
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Гришин продолжает строить карьеру))) Все выше и выше.

Следующий контракт- сборная пивзаводов Твери.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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