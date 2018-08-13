Марио Балотелли может перейти в "Сассуоло"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в "Сассуоло".12 августа игрок отпраздновал день рождения с друзьями в Италии, ему исполнилось 28 лет. Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг в поздравил Балотелли в твиттере и поставил хэштег #soonwewillplaytogetheragain (скоро мы снова будем играть вместе).Ранее тренер французского клуба Патрик Виейра заявил, что Балотелли хочет покинуть команду.