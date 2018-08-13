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Марио Балотелли может перейти в "Сассуоло"

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли может продолжить карьеру в "Сассуоло".

12 августа игрок отпраздновал день рождения с друзьями в Италии, ему исполнилось 28 лет. Полузащитник "Сассуоло" Кевин-Принс Боатенг в поздравил Балотелли в твиттере и поставил хэштег #soonwewillplaytogetheragain (скоро мы снова будем играть вместе).

Ранее тренер французского клуба Патрик Виейра заявил, что Балотелли хочет покинуть команду.

Football Italia
Теги: Сассуоло Балотелли
Сегодня, 08:13
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№1 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 08:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Балаболли


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
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