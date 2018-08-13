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Стефано Стураро на правах аренды перешел в "Спортинг"

"Спортинг" объявил о переходе полузащитника "Ювентуса" Стефано Стураро.

Португальцы взяли игрока в аренду. Футболисту потребуется около двух месяцев на восстановление от травмы.
Теги: Спортинг Ювентус
Сегодня, 16:19
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