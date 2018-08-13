Защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен выбыл из строя на три недели из-за травмы таза."Он не готов. В прошлом году у него были подобные проблемы, но он мог играть, и играл действительно хорошо. Ему хватало дней между матчами, чтобы восстановиться, и он был готов к каждой следующей игре.На ЧМ-2018 он трижды отыграл по 120 минут, и все стало хуже, но я уверен, что все наладится в ближайшую неделю, две или три. В течение этого времени он вернется к тренировкам, но в любом случае понадобится время", — приводит слова главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа издание Sky Sports.Сообщается, что у игрока национальной команды Хорватии проблемы с тазом диагностировались еще в прошлом сезоне, а во время чемпионата мира в России 2018 ситуация обострилась еще сильнее.