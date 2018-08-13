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Давид Силва завершил карьеру в сборной Испании

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва в твиттере сообщил, что завершил карьеру в сборной Испании.

32-летний футболист выступал за сборную с 2006 года. Всего в его активе 129 матчей за сборную и 37 мячей.
Теги: Сильва Сборная Испании
Сегодня, 20:09
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