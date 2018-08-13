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Президент "Барселоны": Погба? Еще есть время до закрытия трансферного окна

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию в СМИ об интересе каталонцев к полузащитнику "МЮ" Полю Погба.

Глава сине-гранатовых не стал исключать, что этот трансфер состоится.

"Я не хочу называть никаких имен. Мы уважаем другие клубы. Еще есть время до закрытия трансферного окна. Посмотрим, какие игроки уйдут или придут", - цитирует Бартомеу Goal.
Теги: Погба Барселона Манчестер Юнайтед
Сегодня, 21:34
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