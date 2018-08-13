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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
13:15
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
Президент "Барселоны": Погба? Еще есть время до закрытия трансферного окна
Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию в СМИ об интересе каталонцев к полузащитнику "МЮ" Полю Погба.
Глава сине-гранатовых не стал исключать, что этот трансфер состоится.
"Я не хочу называть никаких имен. Мы уважаем другие клубы. Еще есть время до закрытия трансферного окна. Посмотрим, какие игроки уйдут или придут", - цитирует Бартомеу Goal.
Глава сине-гранатовых не стал исключать, что этот трансфер состоится.
"Я не хочу называть никаких имен. Мы уважаем другие клубы. Еще есть время до закрытия трансферного окна. Посмотрим, какие игроки уйдут или придут", - цитирует Бартомеу Goal.
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