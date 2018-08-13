Президент "Барселоны": Погба? Еще есть время до закрытия трансферного окна

Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал информацию в СМИ об интересе каталонцев к полузащитнику "МЮ" Полю Погба.Глава сине-гранатовых не стал исключать, что этот трансфер состоится."Я не хочу называть никаких имен. Мы уважаем другие клубы. Еще есть время до закрытия трансферного окна. Посмотрим, какие игроки уйдут или придут", - цитирует Бартомеу Goal.