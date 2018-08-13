"Милан" готов заплатить за Сергея Милинковича-Савича 110 млн евро

Полузащитник "Лацио" Сергей Малинкович-Савич попал в сферу интересов "Милана", сообщает CalcioMercato."Россонери" готовы отдать за хавбека 110 млн евро, однако в несколько траншей. Руководство "Лацио" устраивает такой вариант.Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Манчестер Юнайтед".