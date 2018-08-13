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"Милан" готов заплатить за Сергея Милинковича-Савича 110 млн евро

Полузащитник "Лацио" Сергей Малинкович-Савич попал в сферу интересов "Милана", сообщает CalcioMercato.

"Россонери" готовы отдать за хавбека 110 млн евро, однако в несколько траншей. Руководство "Лацио" устраивает такой вариант.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны "Манчестер Юнайтед".
Теги: Милан Лацио
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