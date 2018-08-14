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Самуэль Это'О продолжит карьеру в Катаре

Экс-игрок "Анжи" Самуэль Это'О подпишет контракт с ФК "Катар", сообщает пресс-служба клуба.

Катарский клуб станет для 37-летнего камерунского нападающего 13-м в профессиональной карьере.

Его предыдущим клубом был турецкий "Коньяспор".
Теги: Это’О
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