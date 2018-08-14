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Лука Модрич рассчитывает до конца недели перейти в "Интер"

Полузащитник "Реала" Лука Модрич по-прежнему рассчитывает на переход в "Интер", сообщает Sky Italia.

По данным источника, агент хорвата проведет заключительный раунд переговоров с руководством "Реала" в четверг, чтобы успеть заключить сделку до закрытия итальянского трансферного окна.
Теги: Модрич Реал Интер
Сегодня, 10:49
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№2 Написал: GS Москва (Сегодня, 12:44) #
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Но вот беда, теперь Лукашка
Сидит без брюк и без сапог,
Всё пропил в кабаке, бедняжка,
Как есть до самых до порток.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№1 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Странный переход для него.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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