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"Милан" арендовал у "Челси" Бакайоко

"Милан" сообщил о переходе Тьэмуэ Бакайоко из "Челси".

Пресс-служба "россонери" объявила о годичной аренде игрока с опцией выкупа.

Стоимость аренды - 5 миллионов евро. Через год "Милан" может выкупить футболиста за 35 миллионов евро.
Теги: Челси Милан
Сегодня, 15:28
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