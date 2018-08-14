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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Доменико Кришито проехал по рухнувшему мосту в Геную за 10 минут до катастрофы
Экс-игрок "Зенита", защитник "Дженоа" Доменико Кришито сообщил, что он не пострадал от обрушения моста Моранди в Генуе.
"Мы в порядке, хотя проехали по этому мосту ровно за 10 минут до обрушения. Мои мысли с семьями всех жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. НЕВОЗМОЖНО! Нам нужно что-то сделать с этой страной, люди бегут из-за таких ситуаций. Нам нужна безопасность. Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Это возмутительно!" - написал Кришито в своем Инстаграме.
Ранее сообщалось, что из-за обрушения моста погибли по крайней мере 30 человек.
Инстаграм Доменико Кришито]My Webpage[/leech]
"Мы в порядке, хотя проехали по этому мосту ровно за 10 минут до обрушения. Мои мысли с семьями всех жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. НЕВОЗМОЖНО! Нам нужно что-то сделать с этой страной, люди бегут из-за таких ситуаций. Нам нужна безопасность. Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Это возмутительно!" - написал Кришито в своем Инстаграме.
Ранее сообщалось, что из-за обрушения моста погибли по крайней мере 30 человек.
Инстаграм Доменико Кришито]My Webpage[/leech]
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