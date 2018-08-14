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Доменико Кришито проехал по рухнувшему мосту в Геную за 10 минут до катастрофы

Экс-игрок "Зенита", защитник "Дженоа" Доменико Кришито сообщил, что он не пострадал от обрушения моста Моранди в Генуе.

"Мы в порядке, хотя проехали по этому мосту ровно за 10 минут до обрушения. Мои мысли с семьями всех жертв. Невозможно, чтобы мост на автомагистрали рухнул вот так. НЕВОЗМОЖНО! Нам нужно что-то сделать с этой страной, люди бегут из-за таких ситуаций. Нам нужна безопасность. Нужно, чтобы кто-то что-то делал. Это возмутительно!" - написал Кришито в своем Инстаграме.

Ранее сообщалось, что из-за обрушения моста погибли по крайней мере 30 человек.

Инстаграм Доменико Кришито]My Webpage[/leech]
Сегодня, 18:20
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№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 19:45) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Нам нужно что-то сделать с этой страной, люди бегут из-за таких ситуаций. Нам нужна безопасность.

Дело не в безопасности а в том, что слишком много технических сооружений и она нещадно эксплуатируется.
Повезло Кришито, никогда его не любил как игрока, но защитник он приличный.
Родственникам жертв трагедии мои соболезнования.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: командир (Сегодня, 19:39) #
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online

значит и здесь русский след найдут
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№4 Написал: GPS (Сегодня, 19:16) #
  • -1
  •  (5)
online

Ну и к чему эта новость? Вот если бы через 10 минут после...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 18:58) #
  • +2
  •  (2)

Бог отвел
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№2 Написал: KytaKrba aul (Сегодня, 18:42) #
  • -2
  •  (10)
online

Зачем эта новость на сайте?
Викдо, ты совсем не видишь, что твой волосатый земляк-гавно, а не редактор. Или он у тебя на тарелку риса работает?
Это не только эта новость!
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: nofrills Москва (Сегодня, 18:22) #
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  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
где её щас найдешь эту безопасность
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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