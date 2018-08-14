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УЕФА представил номинантов на лучший гол сезона-2017/2018

На официальном сайте УЕФА представлен список номинантов на лучший гол прошедшего сезона.

Из каждого турнира под эгидой организации за последний год было отобрано по одному мячу, рассматривались только голы в клубных турнирах УЕФА или в матчах национальных сборных.

На звание автора лучшего гола сезона по версии УЕФА номинированы: Люси Бронз, Ольга Кармона, Криштиану Роналду, Димитри Пайет, Гонсало Рамос, Эва Наварро, Рикардиньо, Кристиан Эриксен, Элисандро, Паулу Эстрелла, Эллиот Эмблтон.

Посмотреть видео голов и проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

В прошлом году лучшим голом сезона стал мяч форварда "Ювентуса" Марио Манджукича в ворота "Реала" (1:4) в финале Лиги чемпионов.
Сегодня, 19:48
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№2 Написал: plast Спб (Сегодня, 20:02) #
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  •  (2)

при всём уважении удар бэйла через себя не хуже и тоже должен быть здесь
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 19:54) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Гол Роналду вне конкуренции...
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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