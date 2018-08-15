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Сейду Думбия может продолжить карьеру в Турции

Нападающий "Спортинга" Сейду Думбья близок к переезду в Турцию.

По информации Fanatik, интерес к 30-летнему экс-нападающему ЦСКА проявляет "Бурсаспор". По данным источника, клубы уже ведут переговоры по футболисту. Сумма трансфера составит всего 1 млн евро.

В прошлом сезоне Думбья в 29 матчах за "Спортинг" забил 8 мячей. Интерес к нему также проявляли клубы из Саудовской Аравии.
Теги: Думбия
Сегодня, 11:50
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 12:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Думбия с агентом надели остатки смокингов и побрели в Турцию. )))


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Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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