Эдинсон Кавани может восстановиться ко второму туру чемпионата Франции

Уругвайский форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани может восстановиться к матчу второго тура чемпионата Франции с "Генгамом".Как передает L'Equipe, уругваец проходит лечение после травмы с опережением графика. Ожидалось, что Кавани пропустит как минимум два тура Лиги 1.Встреча "Генгам" – "ПСЖ" состоится 18 августа.