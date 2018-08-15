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Эдинсон Кавани может восстановиться ко второму туру чемпионата Франции

Уругвайский форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани может восстановиться к матчу второго тура чемпионата Франции с "Генгамом".

Как передает L'Equipe, уругваец проходит лечение после травмы с опережением графика. Ожидалось, что Кавани пропустит как минимум два тура Лиги 1.

Встреча "Генгам" – "ПСЖ" состоится 18 августа.

"Газета.ру"
Теги: Кавани ПСЖ
Сегодня, 18:03
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