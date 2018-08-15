Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может вернуться в "Валенсию".По информации The Sun, испанец может переехать на родину следующим летом, когда у него истечет контракт манкунианцами."Летучие мыши" готовы подписать 30-летнего игрока, но только если он придет в статусе свободного агента.Мата провел за "Валенсию" 174 матча и забил 46 мячей с 2007 по 2011-й годы.