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Хуан Мата может вернуться в "Валенсию"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Хуан Мата может вернуться в "Валенсию".

По информации The Sun, испанец может переехать на родину следующим летом, когда у него истечет контракт манкунианцами.

"Летучие мыши" готовы подписать 30-летнего игрока, но только если он придет в статусе свободного агента.

Мата провел за "Валенсию" 174 матча и забил 46 мячей с 2007 по 2011-й годы.

"Газета.ру"
Теги: Валенсия Манчестер Юнайтед Мата
Сегодня, 20:08
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