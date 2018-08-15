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"Реал" - "Атлетико": стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы "Реала" и мадридского "Атлетико",.

"Реал": Кейлор Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Бензема, Бэйл, Марсело, Каземиро, Асенсио, Иско.

"Атлетико": Облак, Савич, Годин, Хуанфран, Эрнандес, Коке, Родриго, Лемар, Сауль, Дьего Коста, Гризманн.
Теги: Реал Атлетико
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