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Президент "Наполи": если цена Белотти 65 млн евро, то Инглезе стоит 85 млн

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис опроверг интерес к форварду "Торино" Андреа Белотти.

"Переговоры по Белотти – большая ложь. Это все очень странно. Кажется, что все, от агентов до журналистов, переоценили этого игрока. Если Белотти стоит 65 млн евро, то я рад. Значит, Инглезе стоит 85 млн.

В прошлом сезоне он [Инглезе, находясь в аренде в "Кьево"] забил 12 голов в лиге, а Белотти – 10 мячей за "Торино". Если Белотти стоит 65 млн евро сегодня, то Инглезе, вероятно, будет стоить 100 млн следующим летом", - цитирует Де Лаурентиса Football Italia.
Теги: Наполи
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