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Кевин Де Брейне может пропустить до четырех месяцев из-за травмы колена

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне может пропустить до четырех месяцев из-за травмы колена, сообщает The Telegraph.

Бельгиец получил повреждение правого колена во время тренировки. По предварительным данным у него повреждение боковой связки колена.
Теги: Де Брёйне Манчестер Сити
Сегодня, 13:24
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