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Де Брюйне пропустит около 3 месяцев из-за травмы

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне пропустит около трех месяцев из-за травмы, сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностирован разрыв наружной коллатеральной связки коленного сустава.
Теги: Де Брёйне Манчестер Сити
Сегодня, 16:06
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