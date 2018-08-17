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Кевин де Брейне пропустит 3 месяца

Пресс-служба "Манчестер Сити" сообщила, что у Кевина де Брейне диагностирован разрыв наружной связки коленного сустава.

Ему не потребуется оперативное вмешательство, но восстановление займет около трех месяцев.

Напомним, 27-летний бельгиец получил травму на тренировке 15 августа.
Теги: Манчестер Сити Де Брёйне
Сегодня, 15:15
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