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Паулу Бенту возглавил сборную Южной Кореи

Бывший главный тренер сборной Португалии Паулу Бенту возглавил команду Южной Кореи, сообщает Ренхап.

Контракт с 49-летним специалистом рассчитан до 2022 года. Португалец должен готовить сборную к ЧМ-2022.
Сегодня, 19:39
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