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Экс-игрок "Анжи" и "Реала" может стать спортивным директором "Спортинга"

Бывший защитник "Анжи" и "Реала" Роберто Карлос может стать спортивным директором лиссабонского "Спортинга".

В ближайшее время в "Спортинге" выберут нового президента. Одним из кандидатов является Руй Хорхе Рего.

45-летний Карлос вошел в предвыборную команду Рего. Кандидат на пост главы лиссабонцев уже заключил соглашение с экс-игроком сборной Бразилии.

Record
Теги: Роберто Карлос Анжи Реал Спортинг
Сегодня, 13:45
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