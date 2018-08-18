Экс-игрок "Анжи" и "Реала" может стать спортивным директором "Спортинга"

Бывший защитник "Анжи" и "Реала" Роберто Карлос может стать спортивным директором лиссабонского "Спортинга".В ближайшее время в "Спортинге" выберут нового президента. Одним из кандидатов является Руй Хорхе Рего.45-летний Карлос вошел в предвыборную команду Рего. Кандидат на пост главы лиссабонцев уже заключил соглашение с экс-игроком сборной Бразилии.